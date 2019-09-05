مسؤول روسي: نتنياهو يزور روسيا في المستقبل القريب

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا في المستقبل القريب، وعلى الأرجح، سيتم استقباله في مدينة سوتشي.

وردا على سؤال صحفي حول التحضير لهذه الزيارة قال أوشاكوف، اليوم الخميس: "نعم، يدور هناك حديث عن زيارة عمل لرئيس وزراء إسرائيل​​​. على ما يبدو، فلن تكون هذه الزيارة إلى موسكو، بل إلى سوتشي على الأرجح".

وحول إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبنيامين نتنياهو، في سبتمبر الجاري أكد: "نعم، في المستقبل القريب".

وكان نتنياهو قد زار روسيا أواخر فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.

وأعلن الكرملين في 8 يوليو الماضي أن بوتين دعا نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما لزيارة موسكو العام القادم لحضور الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: سبوتنيك