بوتين يهنئ طلاب مدرسة تولون بيوم المعرفة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلاب مدرسة تولون بيوم المعرفة، حيث يوافق أول يوم لافتتاح المدارس في روسيا، 1 سبتمبر من كل عام.

وخاطب الرئيس الروسي طلاب المدرسة، التي تم بناؤها في وقت قياسي، مهنئا بمناسبة اليوم الدراسي الأول: "أهنئكم ببداية العام الدراسي". وكان بوتين قد سأل سابقا التلاميذ الذين كانوا يدرسون في المدرسة رقم 20 التي دمرها الفيضان، ما إذا كانوا يحبون مدرستهم، ويتوقون للدراسة فيها، أومأ التلاميذ بالإيجاب. فوعدهم الرئيس باستعادة هذه المدرسة، على أن تكون المدرسة الجديدة جميلة وأفضل مما كانت عليه مدرستهم، وذلك في غضون عام.

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وتابع بوتين، مهنئا جميع التلاميذ في جميع أنحاء روسيا: "إن هذا اليوم احتفال ليس فقط لتلاميذ مدرسة تولون، وإنما لجميع الطلاب الروس في أنحاء البلاد. عليكم التفكير فيما يجب أن تفعلونه في المستقبل القريب، في السنوات المقبلة، وسوف تفعلون الكثير، ولا أشك في ذلك للحظة واحدة". وأضاف أن مهمة الكبار أن يوفروا كافة الظروف الملائمة لدراسة الأطفال، مشيرا إلى أنه يدرك رغبة أطفال تولون في البقاء للعيش والعمل في مدينتهم، مثنيا على شجاعتهم، وتصرفاتهم أثناء الفيضان.

وكان الفيضان في منطقة إيركوتسك قد أودى بحياة 25 شخصا، وظل 6 أشخاص في عداد المفقودين. كما دمر الفيضان حوالي 11 ألف مبنى، و22 جسرا، وتأثر به أكثر من 45 ألف شخص، حيث لحقت أضرار جسيمة بمدينة نيجودينسك وتولون، نهاية شهر يوليو.

المصدر: نوفوستي