حصيلة مبيعات السلاح الروسي منذ بداية 2019

تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الروسية منذ بداية العام الحالي 8,5 مليار دولار، في حين تتوقع موسكو إبرام عقود عسكرية جديدة تقدر بمليارات الدولارات على وقع معرض "ماكس" للطيران.

صرح بذلك مدير شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية ألكسندر ميخييف، موضحا أن نصف الصادرات يشكلها قطاعا الطيران والدفاع الجوي اللذان من المتعارف عليه أن روسيا تحتل مكانة ريادية عالية فيهما.

وأضاف ميخييف أن الشركة أجرت خلال معرض "ماكس" للطيران في ضواحي موسكو، والذي افتتح في 27 أغسطس ويختتم فعالياته اليوم الأحد، نحو 200 جلسة من المفاوضات الأولية والمشاورات مع ممثلي الوفود الأجنبية، وتأمل في التوقيع على عقود لتوريد الطائرات والمروحيات الروسية، إضافة إلى وسائل الدفاع الجوي، بمليارات الدولارات.

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وعرضت روسيا خلال "ماكس" مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، ومقاتلة متعددة الأغراض "سو-35"، وطائرة "ياك-130" القتالية التدريبية، وطائرة النقل العسكرية "إل-76 إم دي-90 إيه"، ومروحية النقل القتالية "مي-35 إم"، ومروحيات محدثة من طراز "مي-28 إن إيه" و"مي-171 شا"، إضافة إلى منظومات الدفاع الصاروخي "يناتسير-إس1" و"بوك-إم2 إيه" و"تور-إم2 كا إم".

وأشارت "روسوبورون إكسبورت" إلى زيادة لافتة في اهتمام الزبائن الأجانب بمقاتلة "سو-57" على وقع إقامة معرض "ماكس".

المصدر: وكالات