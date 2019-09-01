روسيا.. إحياء ذكرى ضحايا مأساة بيسلان الـ15

بدأت في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية اليوم الأحد فعاليات إحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف عام 2004 مدرسة في مدينة بيسلان، مخلفا أكثر من 300 قتيل معظمهم من الأطفال.

كما قتل في العملية إضافة إلى الرهائن، 10 من عناصر الأمن الفدرالي، و15 شرطيا، و2 من رجال الطوارئ، في حين بلغت حصيلة الجرحى 810 أشخاص.

وصفّت القوات الأمنية خلال العملية جميع الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم إلا واحدا، حكم عليه في وقت لاحق بالسجن مدى الحياة.

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على تخوم مدينة بيسلان، أقيمت "مدينة الملائكة" التي تضم مقبرة تذكارية، حيث دفن معظم ضحايا المأساة.

المصدر: وكالات