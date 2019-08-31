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مصرع شخصين بغرق مروحية بعد سقوطها في إحدى المسطحات المائية بضواحي موسكو

أخبار روسيا

مصرع شخصين بغرق مروحية بعد سقوطها في إحدى المسطحات المائية بضواحي موسكو
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الطوارئ الروسية بمصرع شخصين بحادث سقوط مروحية خاصة صغيرة وغرقها، في مسطحات "كلازما" المائية بضواحي موسكو.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ: "عند وصول (فرق الإنقاذ) إلى مكان (السقوط)، لم يتم رصد المروحية بصريا".

وفي وقت سابق، تلقت الوزارة بلاغا يفيد بسقوط مروحية إثر اصطدامها بخطوط الكهرباء، وسقطت على بعد 50 مترا من ضفة القناة المائية.

المصدر: نوفوستي

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