شاهد.. الطيارون الروس يرسمون في السماء اسم "MAKS 2019"

استخدم الطيارون الروس من فريق الطيران البهلواني "التحليق الأول" الذي يضم 5 طائرات رياضية من طراز "ياك – 52" و"ياك – 54" تكنولوجيات جديدة لتشكيل اسم معرض الطيران الدولي في السماء.

Российские летчики с помощью новой технологии впервые написали в небе текст во время полетов на авиасалоне МАКС-2019. Пять спортивных самолетов Як-52 и Як-54 пилотажной группы "Первый полет" выпустили облака из разогретого масла:https://t.co/4175WDP683pic.twitter.com/h2qX03juIa — ТАСС (@tass_agency) August 29, 2019

وقال ناطق باسم اتحاد رياضة الطائرات في موسكو إن 5 طائرات رياضية حلقت في أجواء معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء وأطلقت سحابة مكونة من الزيت الساخن الذي شكل في الجو تسمية المعرض MAKS 2019.

وقال رئيس فريق الطيران البهلواني "التحليق الأول" دميتري ساموخوالوف، إن الطائرات مزودة بأجهزة أوتوماتيكية خاصة تسيطر على موعد إطلاق الزيت في الجو وفترة بقائه هناك، الأمر الذي يسمح بطباعة أية نصوص في الجو كأنها مكتوبة بطابعة عادية على الأرض.

وأوضح، دميتري ساموخوالوف، أن أحدا في روسيا لا يمتلك تكنولوجيا كهذه حيث يتم إدخال كلمات تطبع في الجو في جهاز الكمبيوتر مسبقا.

يذكر أن معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي يقام حاليا بضواحي موسكو تنتهي أعماله في 1 سبتمبر. وتشارك فيه 827 شركة تمثل 33 دولة .

المصدر: تاس