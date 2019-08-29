سيول جارفة في الشرق الأقصى الروسي

أعلنت سلطات إقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات التي غمرت المنطقة هذا الأسبوع نتيجة للأمطار.

وحسب الأرصاد الجوية، فإن كمية الأمطار التي سقطت في عاصمة الإقليم فلاديفوستوك منذ يوم الثلاثاء، بلغت المعدل الشهري لهطولها، ما أدى إلى غمر طرق عامة وبنايات ومساحات واسعة من المدينة بالمياه.

Владивосток-город моряков,рыбаков



Во Владивостоке приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождей

В пригороде из частных домов эвакуируют людей, подтоплен аэропорт.



Мы если не сгорим, то нас затопит.... pic.twitter.com/OQSYRN4wTA — Vladimir (@slovtwit) August 28, 2019

Владивосток.

Кто-то ещё и выруливает - не боится, что стеной завалит. pic.twitter.com/xH1p3VT0bP — pani Walewska (@pani_walewska) August 27, 2019

كما حلّت السيول والفيضانات في مناطق ريفية في الإقليم، حيث أصبح عدد من القرى محاصرة ومعزولة بعد أن دمرت المياه أجزاء من الطرق المودية إليها.

وتعمل السلطات على إزالة آثار الفيضان وتقديم المساعدة للمتضررين، وأكد محافظ الإقليم أوليغ كوجيمياكو أن هذه الحوادث الطبيعية لن تؤثر في التحضير لمنتدى الشرق الاقتصادي، الذي ستستضيفه فلاديفوستوك بين 4 و6 سبتمبر المقبل.

المصدر: "نوفوستي"