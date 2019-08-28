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"التمساح" في سماء معرض "ماكس - 2019"

أخبار روسيا

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نفذت المروحية "التمساح" الروسية "كا – 52" استعراضا جويا مدهشا ضمن فعاليات معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس – 2019" الجارية فعالياته حاليا في ضواحي موسكو.

وأظهرت مروحية "التمساح" القتالية براعتها في المناورة من خلال حركات استعراضية مذهلة وفي مختلف الاتجاهات.

وأدخلت على هذا الطراز الحديث من المروحيات الهجومية الروسية تعديلات، وتم تحديثها استرشادا بالدروس المستفادة من مشاركتها في العمليات القتالية الفعلية في سوريا.

المصدر: RT

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