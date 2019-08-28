روسيا ومصر وبيلاروس تجري تدريبات لمكافحة الإرهاب

شارك ما يزيد عن 400 مظلي من روسيا ومصر وبيلاروس في عملية عسكرية جرت في أحد مطارات محافظة ريزان الروسية بغية تصفية الإرهابيين.

وذلك في إطار تدريبات "حماة الصداقة -2019 " التكتيكية التي تجري حاليا في محافظة ريزان الروسية.

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وأفادت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية بأن المظليين المصريين أنزلوا من طائرة النقل "هرقل" بمظلات "Casiar المتحكم فيها، ثم نقلت طائرة النقل العسكري الروسية "إيل – 78 إم دي" 30 مظليا روسيا هبطوا بمظلات " أرباليت – 1" الخاصة، ثم تم إنزال كتيبة تابعة للقوات الخاصة في الجيش البيلاروسي بقوام 150 مظليا الذين استولوا على المطار وحاصروا أفراد التشكيلات المسلحة الإرهابية (الافتراضية).

ومن أجل دعم مجموعة المظليين التابعة للائتلاف العسكري الروسي والمصري والبيلاروسي تم إنزال 6 عربات مدرعة من طراز "بي إم دي – 2"، ما أدى إلى القضاء على الإرهابيين وتهيئة المطار لاستقبال القوات الرئيسية.

يذكر أن تدريبات "حماة الصداقة – 2019" يشارك فيها ما يزيد عن 1000 مظلي، بمن فيهم 650 مظليا روسيا و150 مظليا مصريا و250 مظليا بيلاروسيا وكذلك ما يزيد عن 100 آلية من المعدات العسكرية البرية وطائرات النقل العسكري التابعة لروسيا ومصر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا