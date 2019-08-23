بث مباشر لفعاليات افتتاح مسجد "فخر المسلمين" في الشيشان الأكبر في أوروبا

افتتح في جمهورية الشيشان، اليوم الجمعة، بإشراف الرئيس رمضان قديروف، أكبر مسجد في أوروبا أُطلق عليه اسم "فخر المسلمين" .

يعتبر مسجد "فخر المسلمين" تحفة العمارة الإسلامية الحديثة، وبُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، التي يقابل بعضها بعضا.

وتبلغ مساحة المسجد 9.7 ألف متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20 ألف مصل، وفي الخارج 100 ألف مصل.

المصدر: وكالات