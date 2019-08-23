روسيا تغير قنصلها العام في هونغ كونغ

أفادت السفارة الروسية في الصين أن روسيا غيرت قنصلها العام في هونغ كونغ، وأصبح يشغل هذا المنصب ابتداء من الشهر الجاري الدبلوماسي الروسي، إيغور ساغيتوف.

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "بدأ القنصل العام الروسي الجديد في هونغ كونغ تنفيذ واجباته في أغسطس الجاري. وتم تغيير رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في هونغ كونغ في إطار عملية مخططة، وهذه هي عملية روتينية".

وتم تعيين إيغور سابيتوف، الذي يعمل في المجال الدبلوماسي منذ عام 1986، بمنصب القنصل الروسي العام في هونغ كونغ بدلا من ألكسندر كوزلوف.

وشغل ساغيتوف مختلف المناصب في ديوان وزارة الخارجية الروسية وفي الخارج. وكان يحتل منصب مستشار السفارة الروسية في كوريا الشمالية في الفترة ما بين عامي 2011 و2015، ومنصب مدير الدائرة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية منذ عام 2015.

المصدر: نوفوستي