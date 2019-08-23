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شركة الطائرات الروسية تكشف عن صهريج طائر جديد

أخبار روسيا

شركة الطائرات الروسية تكشف عن صهريج طائر جديد
شركة " إيليوشين "الروسية
طائرة التزود بالوقود
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تعتزم شركة الطائرات الروسية أن تكشف لأول مرة في معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام نهاية أغسطس في ضواحي موسكو عن طائرة جديدة للتزود بالوقود في الجو .

 وهي طائرة من طراز " إيل – 78 إم-90" (صهريج طائر) تم تصنيعها في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

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وأعلن المكتب الصحفي للشركة أن معرض "ماكس – 2019" الدولي سيشهد أيضا الكشف عن طائرة "بي – 200" البرمائية ومنظومة الصيانة والإصلاح الميداني للطائرات والمروحيات.

ومن مستجدات المعرض مقاتلة "سو- 57 إي" بصفتها نموذجا قابلا للتصدير من طائرة الجيل الخامس "سو – 57"  ومقاتلة "ميغ -35" للجيل "4 ++"  اللتان ستقومان بتحليقات استعراضية في أجواء ضواحي موسكو.

يذكر أن معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء سيقام في الفترة ما بين 27  أغسطس الجاري و1 سبتمبر القادم  في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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