مقتل طيار مروحية تحطمت في فولوغدا الروسية

أسفر تحطم مروحية صغيرة بمقعدين في مقاطعة فولوغدا الروسية، عن مقتل شخص واحد.

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وقال مصدر في المديرية الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، للصحفيين، يوم الأربعاء: "عثر على جثة الطيار بالقرب من مكان سقوط المروحية. وتم التعرف عليها".

وتفيد بعض الأنباء بأن المروحية كانت تقل شخصين، ولا يزال مصير الراكب الآخر مجهولا.

وفي وقت سابق، ذكرت المديرية أن المروحية اصطدمت بأحد خطوط نقل الكهرباء وسقطت في نهر سودو بالقرب من قرية سويفولوفسكيا بمنطقة تشيربوفتسكي بمقاطعة فولوغدا في شمال غرب روسيا.

المصدر: تاس