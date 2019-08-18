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حرس الحدود الروسي ينقذ صيادين من كوريا الشمالية

أخبار روسيا

حرس الحدود الروسي ينقذ صيادين من كوريا الشمالية
Sputnik
صورة أرشيفية لدورية بحرية لحرس الحدود الروسي
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تم إنقاذ أكثر من 70 صيادا كوريا شماليا، قبالة ساحل إقليم بريموريه الروسي، من سفن دمرتها الرياح العاتية جراء إعصار "كروسا".

وأوضحت مديرية حرس الحدود الروسية في المنطقة، أن بعض السفن الأجنبية، طلبت الإذن بالدخول إلى المياه الإقليمية الروسية والبقاء بالقرب من الساحل الروسي، حتى تنتهي العاصفة البحرية. وتجمع في المنطقة أكثر من 200 سفينة أجنبية.

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وذكرت مديرية حرس الحدود، أن بعض هذه السفن تضررت كثيرا، وأرسلت إشارات استغاثة.

وقالت المديرية في بيان لها: "تم إنقاذ حوالي 75 صيادا من كوريا الشمالية، من السفن والقوارب المتحطمة، وبعد انتهاء الإجراءات الروتينية ستتم إعادتهم إلى بلادهم".

المصدر: نوفوستي

 

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