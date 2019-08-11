بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، المسلمين في روسيا بحلول عيد الأضحى، مثنيا على إسهام الهيئات الإسلامية في الحوار بين القوميات والأديان في البلاد.

وأشار بوتين، في برقية تهنئة نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى أن عيد الأضحى، وهو أحد أكبر أعياد المسلمين، يخدم التوحد بين الناس وتعزيز القيم.

وقال بوتين في البرقية: "من صميم قلبي أهنئ المسلمين في روسيا بعيد الأضحى. من دواعي السرور أن المسلمين في روسيا حريصون على الحفاظ على التراث الروحي لآبائهم وأجدادهم وأنهم يزرعون لدى الجيل الناشئ احترام تاريخ أجدادهم وتقاليدهم وعاداتهم".

كما لفت رئيس الدولة إلى اهتمام المسلمين في البلاد بإنجاز مشاريع اجتماعية وتربوية وتنويرية، مشيرا إلى أن الهيئات الإسلامية تسهم بقسط كبير في تطوير "التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومة والاجتماعية، ودعم الحوار بين القوميات والأديان في روسيا".

المصدر: نوفوستي