روسيا تطوّر "أعاصيرها البحرية"!

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد بدأوا بتعديل سفن "سميرتش" الصاروخية الحربية الملقبة بـ"الإعصار".

وتبعا للمصادر فإن هذه السفن ستزود بمعدات جديدة ستزيد من قدرتها القتالية، منها منظومات رادار ومعدات حرب إلكترونية، وأجهزة ملاحة وتوجيه متطورة.

وستحصل هذه السفن على منظومات AK-176MA المدفعية الأوتوماتيكية القادرة على إطلاق 150 قذيفة من عيار 76 ملم في الدقيقة، بدقة تصويب عالية تضمنها أجهزة تصويب متطورة تعتمد على تقنيات الليزر وأجهزة الرؤية البصرية والحرارية.

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وستوفر هذه المنظومات لسفن "سميرتش" القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية وحتى الجوية على مسافات تصل إلى 15 كلم، حتى في ظروف الطقس السيئة والرؤية المنخفضة.

وزودت سفن "سميرتش" الحربية الروسية أيضا بالعديد من أنظمة الصواريخ، كصواريخ "مالاخيت" المجنحة، والصواريخ المضادة للأهداف البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى أنظمة رشاشة ومدفعية أوتوماتيكية عالية الدقة.

المصدر: gazeta.ru