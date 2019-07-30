أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن موسكو بصدد توريد نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات متعدد المهام لصالح سلاح الجو الهندي، مشيرة إلى أن عقد التوريد تم توقيعه سابقا.

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وقالت الهيئة في بيان: "منذ بعض الوقت تم توقيع عقود كبيرة للغاية لتوريد صواريخ مضادة للطائرات، تشمل توريد حوالي 1000 صاروخ متعدد المهام"​​​.

ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى حول هذه الصفقة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أني" عن مصدر في الحكومة الهندية، أن الهند قد وقعت اتفاقية مع روسيا لشراء صواريخ موجهة جوا من طراز "إر-27" "جو-جو" لتسليح المقاتلات من طراز "سو-30 إم كا إ" التابعة لسلاح الجو الهندي.

المصدر: سبوتنيك