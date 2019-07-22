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الدفاع الروسية تنفي توجيه أي ضربات على سوق شعبية في إدلب

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية تنفي توجيه أي ضربات على سوق شعبية في إدلب
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بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب شمال غرب سوريا
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نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم تحدثت عن شن روسيا ضربات جوية على سوق شعبية في بلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "ادعاءات ممثلين مجهولي الهوية من تنظيم الخوذ البيضاء الممول من قبل بريطانيا والولايات المتحدة بشأن شن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة على سوق في بلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب ليست إلا خبرا زائفا".

وأضاف البيان: "لم ينفذ طيران القوات الجوية الفضائية الروسية أي مهمات في هذه المنطقة بالجمهورية العربية السورية".

وتحدثت مواقع تابعة للمجموعات المسلحة السورية، في وقت سابق من اليوم، استنادا إلى مصادر في "الخوذ البيضاء" الذي تعتبره السلطات السورية فرعا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، عن مقتل من 15 إلى 20 شخصا جراء ضربة جوية استهدفت سوقا شعبية في معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب، التي لا تزال تخضع لسيطرة المسلحين، وزعمت أن الغارة نفذها الطيران الروسي.

المصدر: وكالات

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