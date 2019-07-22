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بوتين يعزي في وفاة يوكيا أمانو

أخبار روسيا

بوتين يعزي في وفاة يوكيا أمانو
Sputnik Mikhail Klementiev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في الكرملين عام 2013
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأرملة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الذي توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وقال بوتين في برقية تعزية إن أمانو "سيبقى في ذاكرة روسيا كدبلوماسي متميز ومؤيد ثابت لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".

وأشارت البرقية إلى تقييم بوتين العالي لإسهام أمانو الشخصي في زيادة فاعلية "الذرية الدولية" وجهوده النشطة في تطوير الطاقات الذرية السلمية وتوطيد نظام منع الانتشار النووي.

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وأضاف بوتين: "التقيت يوكيا أمانو شخصيا أكثر من مرة وكنت دائما معجبا بحكمته وبعد نظره، وقدرته على اتخاذ قرارات متزنة في أكثر الحالات صعوبة".

وكانت "الذرية الدولية" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة أمانو، وذلك بعد أن تحدثت مصادر مطلعة من الوكالة أمس الأحد، أن أمانو يعتزم تقديم الاستقالة من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.

المصدر: وكالات

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