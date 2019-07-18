الكرملين يعرب عن سروره بتلقيه هدية من طباخ تركي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيكون مسرورا بتلقيه فطيرة من إعداد طباخ تركي هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال، بيسكوف، مجيبا عن سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين عن فطيرة أرسلها الطباخ التركي إلى موسكو، بمناسبة بدء توريد منظومات "إس – 400" الروسية للدفاع الجوي إلى تركيا، قال:" يسرنا بالطبع أن نتلقى فطيرة، ونعلم أن الطباخين الأتراك ماهرون في تحضير الفطائر اللذيذة جدا. لكن لم تتوفر لدينا إلى حد الآن معلومات عن موعد وصول الهدية إلى الكرملين".

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وكان الطباخ من مدينة بورصة التركية حسن عجار الذي دخلت فطيرته عام 2012 موسوعة غينيس للأرقام القياسية بطول 2023 مترا. قد قال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه قد أرسل الهدية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة بدء توريد منظومات "إس – 400" إلى تركيا، وإن موظفي مؤسسة البريد التي تولت إرسال الفطيرة المسماة "بيريوك" باللغة التركية إلى موسكو، قد أدهشهم اسم المرسل إليه وحجم الهدية فاقترحوا لها غلافا خاصا .

جدير بالذكر أن عملية توريد معدات منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي إلى تركيا بدأت في 12 يوليو الجاري وذلك بعد أن وقعت عام 2017 اتفاقية بقيمة 2.5 مليار دولار تسدد تركيا جزءا منها. أما الجزء الآخر فسيتم تسديده بقرض روسي.

وقد أثارت الصفقة ضجة دولية حيث طالبت الولايات المتحدة من تركيا التخلي عن الاتفاقية وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية الصنع بدلا منها.

المصدر: نوفوستي