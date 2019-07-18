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روسيا تدعو لاستراتيجية تحقق الاستقرار والأمن في الخليج

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روسيا تدعو لاستراتيجية تحقق الاستقرار والأمن في الخليج
Reuters Maxim Shemetov
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دعا وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف لوضع رؤية استراتيجية تحقق الاستقرار في الشرق الأوسط وتضمن الأمن في منطقة الخليج.

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وقال لصحيفة "راينيس بوست" الألمانية: "أود أن أوضح أن الأزمة الحالية (التوتر بين إيران والولايات المتحدة) تستدعي بالضرورة وضع رؤية استراتيجية منسقة لتحقيق الاستقرار الدائم لهذه المنطقة من العالم".

وأضاف: "لطالما كانت روسيا تقترح معالجة هذه المهمة على أساس مفهومنا المتمثل في ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج. نحن نتحدث عن إقامة تفاعل متكافئ بين جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لإلغاء حالات النزاع وتطوير تدابير الثقة".

وختم لافروف قائلا: "في نهاية المطاف ينبغي أن تؤدي هذه الجهود إلى تشكل نظام إقليمي متكامل للأمن الجماعي والتعاون مع الآليات والهياكل التنظيمية ذات الصلة. وفي المستقبل، يمكن استخدام هذه التجربة في بناء منطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الأزمة".

المصدر:وكالات

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