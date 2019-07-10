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رئيس الأركان الروسي يجتمع مع قائد قوات الناتو في باكو

أخبار روسيا

رئيس الأركان الروسي يجتمع مع قائد قوات الناتو في باكو
Sputnik Sergey Guneev
الجنرال فاليري غيراسيموف في صورة أرشيفية
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وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء إلى جمهورية أذربيجان في زيارة عمل.

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وسيجري رئيس الأركان الروسية خلال الزيارة، محادثات مع القائد الأعلى لقوات حلف الناتو تود والترز في العاصمة الأذرية باكو.

ومن المقرر أيضا أن يجري محادثات مع القيادة العسكرية والسياسية الأذرية.

المصدر:RT

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