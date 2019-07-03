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بوتين يوقع مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

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بوتين يوقع مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما فدراليا لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

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وتم نشر هذا المرسوم، اليوم الأربعاء في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وجاء في نص المرسوم: "يعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وقعها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في واشنطن في 8 ديسمبر عام 1987".

وأعلنت واشنطن في بداية العام الجاري عن انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ هذه، متهمة روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة. ورفضت موسكو كل هذه الاتهامات. وقال الرئيس بوتين في 2 فبراير الماضي إن روسيا سترد على القرار الأمريكي حول الانسحاب من المعاهدة بشكل متواز، معلنا أن روسيا ستضطر لتعليق مشاركتها فيها أيضا. وشدد بوتين على عدم رغبة روسيا في المشاركة في سباق التسلح، مضيفا أن كل الاقتراحات الروسية حول نزع السلاح لا تزال على طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي

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