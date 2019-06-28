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بوتين يجيب عن سؤال حول خليفته في الحكم

أخبار روسيا

بوتين يجيب عن سؤال حول خليفته في الحكم
Reuters Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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اعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يفكر فيمن سيخلفه في الرئاسة منذ أول ولايته الرئاسية.

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وقال بوتين في حديثه لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قبيل انطلاق أعمال قمة "G20" في أوساكا اليابانية: "إن الوضع يتغير، كما تتغير المطالب المعينة تجاه الناس. وفي نهاية الأمر، وأريد أن أقوله دون أي مبالغة أو تجميل، فإن القرار(بانتخاب من سيخلفه) يجب أن يتخذه الشعب الروسي".

وذكر للصحفيين البريطانيين أن انتخاب الرئيس في روسيا يتم عن طريق التصويت المباشر السري بمشاركة كل سكان البلاد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وأضاف: "طبعا يوجد هناك من يؤيد الرئيس الحالي دائما، وهذا الدعم جدي إذا يتمتع هذا الرئيس باحترام وثقة الشعب به، لكن في نهاية المطاف فإن الخيار يقوم به المواطنون الروس".

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وعلق الرئيس بوتين في حديثه لقناة "NBC" الأمريكية في مارس الماضي على المخاوف من تدمير كل ما عمله في السنوات الأخيرة بعد تغيير السلطة في البلاد.

وقال بوتين آنذاك: "لماذا تعتقدون أنه سيأتي إلى السلطة بعدي أشخاص سيقومون بشكل ملزم بتدمير كل ما عملته في السنوات الأخيرة؟"، معبرا عن أمله بأن هؤلاء الناس سيعملون على تعزيز روسيا وإنشاء مستقبل لها وقاعدة لتطوير الأجيال القادمة.

كما عبر عن اعتقاده أن الولايات المتحدة مهتمة بأن تكون روسيا مستقرة.

المصدر: نوفوستي

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