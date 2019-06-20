رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر الـ17 مع المواطنين اليوم الخميس على سؤال غير عادي حول اندثار أحد الشعوب التي تقطن روسيا.

وقال بوتين: "لنرد الآن على سؤال غير نمطي: أين اختفى شعب تشود؟".

وأضاف الرئيس الروسي، مجيبا عن هذا السؤال: "أنا على يقين بأن هذا الشعب لم يندثر تماما، بل اندمج مع الشعب الروسي".

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن روسيا بلد متعدد القوميات، ويقطنها عدد كبير من الشعوب المختلفة، وتابع: "آثار بعض الشعوب لا تزال موجودة، فيما لم تبق آثار بعضها الآخر. لكن كل هذه الشعوب تمثل جزءا من ثقافتنا".

ويعتبر التشود من شعوب المجموعة اللغوية الفينية البلطيقية وكانوا يقطنون منذ القرون الوسطى بعض المناطق الواقعة حاليا غربي روسيا.

المصدر: RT