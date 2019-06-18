الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات عن خطط غربية للقيام بهجمات سيبرانية على البنية التحتية الروسية

أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أنه تتوفر لدى مصلحته معلومات حول خطط غربية للقيام بهجمات سيبرانية على منشآت البنية التحتية الروسية.

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وقال ناريشكين للصحفيين على هامش الاجتماع الدولي الـ10 لمسؤولين كبار في مجال الأمن يعقد في عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية مدينة أوفا: "تتوفر لدينا معلومات حول خطط للقيام بمثل هذه الهجمات. ونحن نقوم بإبلاغ مؤسساتنا ومصالحنا بذلك".

وأفاد مسؤول في أجهزة الأمن الروسية، أمس الاثنين، بأن موسكو ترصد محاولات الاستخبارات الأمريكية للقيام بهجمات إلكترونية (سيبرانية) ضد أنظمة إدارة البنى التحتية الروسية. وقال المسؤول إن الاستخبارات الأجنبية تحاول بنشاط متزايد في السنوات الأخيرة اختراق عمل أنظمة إدارة البنية التحتية الروسية، مشيرا إلى أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن مجالات النقل والطاقة والبنوك.

المصدر: نوفوستي