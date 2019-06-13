بوتين: روسيا ستدعم رئيس مولدوفا وشركاءه للتخلص من الأوليغارشيا التي اغتصبت السلطة

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستدعم الرئيس المولدوفي الحالي، إيغور دودون، وشركاءه في الائتلاف البرلماني، للتخلص من الأوليغارشيا التي اغتصبت السلطة في البلاد.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "مير" ("العالم") التلفزيونية الروسية: "إننا بلا شك سندعم الرئيس (المولدوفي إيغور) دودون وشركاءه الحاليين في الائتلاف ليتخلصوا أخيرا من هؤلاء الناس، ولا أعرف كيف يمكن تسميتهم بشكل مؤدب، الذين كانوا يغتصبون السلطة حتى الآونة الأخيرة في مولدوفا".

وقارن بوتين التطورات الأخيرة في مولدوفا بما حدث في أوكرانيا.

وأضاف: "إن السلطة في مولدوفا، مثلما حصل الأمر في أوكرانيا، اغتصبتها الهياكل الأوليغارشية التي استحوذت على مؤسسات الدولة، وخاصة على أجهزة الأمن والبرلمان والمؤسسات الأخرى".

المصدر: إنترفاكس