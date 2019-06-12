موسكو تنعي سفيرها في السنغال

نعت السفارة الروسية في السنغال السفير سيرغي كريوكوف، ونشرت النعوة على صفحتها في "فيسبوك".

وقالت السفارة في بيانها: "بمزيد من الأسى يعلن موظفو السفارة الروسية في السنغال عن حزنهم لوفاة السفير الروسي في جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا، سيرغي كريوكوف في ذروة عطائه".

وأضافت: "كريوكوف كان دبلوماسيا رائعا، محترفا في مجاله".

وذكرت السفارة "أن السفير كريوكوف أظهر مسؤولية شخصية كبيرة وكفاءة عالية في جميع مناصبه، ودافع عن المصالح الوطنية لروسيا وساهم بهمة في تنفيذ السياسة الخارجية لبلدنا".

سيرغي كريوكوف من مواليد 7 يناير 1960.

المصدر: وكالات روسية