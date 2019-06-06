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الخارجية الروسية: لم نتسلم دعوة من أمريكا لحضور مؤتمر البحرين بشأن "صفقة القرن"

أخبار روسيا

الخارجية الروسية: لم نتسلم دعوة من أمريكا لحضور مؤتمر البحرين بشأن
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أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو لم تتلق دعوة من الولايات المتحدة لحضور المنتدى الذي تنظمه في البحرين بشأن خططتها للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

 وكان سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية قد أعلن أن بلاده وروسيا لن تحضرا مؤتمر البحرين الدولي حول الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وأعلن كبار المسؤولين في البيت الأبيض قبل عدة أيام أنه سيتم كشف النقاب عن الجزء الأول من خطة ترامب أثناء مؤتمر البحرين الدولي المقرر يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وقال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية أكد أن بلاده وروسيا اتخذتا موقفاً مشتركا بمقاطعة المؤتمر.

وكانت السلطة الفلسطينية أكدت رفضها المشاركة في المؤتمر ودعت الدول العربية إلى مقاطعته وعدم تأييده.

وجاء الإعلان عن ورشة البحرين الاقتصادية بعد عامين من المداولات والمباحثات والاستشارات التي قادها صهر ترامب، جاريد كوشنر، وتمخضت عن "صفقة القرن" التي لا يعرف تفاصيلها سوى عدد محدود جداً من المسؤولين الأمريكيين والشرق أوسطيين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كبار المسؤولين الأمريكيين إن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول من خطة ترامب عندما يعقد مؤتمر البحرين لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها من دول المنطقة.

 

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