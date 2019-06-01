أكثر من 80 مصابا جراء انفجارين بمصنع عسكري في روسيا

أصيب أكثر من 80 شخصا بجروح جراء انفجارين وقعا اليوم السبت، بمصنع حربي في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط الجزء الأوروبي من روسيا الاتحادية، وفقا للمعلومات الرسمية الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة في المقاطعة بأن 85 شخصا، 39 منهم من عاملي مصنع لتصنيع المتفجرات، طلبوا العناية الطبية بعد الحادث، وتم نقل 16 منهم إلى المستشفيات (بينهم امرأة في حالة حرجة)، دون وقوع قتلى.

وهز انفجاران متتاليان مستودعا للمتفجرات بمصنع "كريستال" الحربي الواقع في مدينة دزيرجينسك، مما أدى إلى نشوب حريق امتد إلى خارج المصنع. وأسفر كذلك عن تدمير عدد من مباني المصنع على مساحة 800 متر مربع، إضافة إلى تحطيم زجاج مئات نوافذ المنازل في المنطقة.

وفرضت السلطات المحلية حالة الطوارئ في دزيرجينسك وبلدات مجاورة عدة، وتم فتح ملف جنائي بتهمة "انتهاك قواعد الأمن والسلامة في منشآت صناعية".

وأكد خبراء أرسلتهم لجنة التحقيقات الروسية إلى مكان الحادث، أن عوامل بشرية وراء الانفجارين، فيما نفت سلطات دزيرجينسك تقارير تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن زرع قنابل في عدد من المراكز التجارية في المدينة، داعية الأهالي إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية التي تقدمها سلطات المدينة ومقاطعة نيجني نوفغورود.

المصدر: وكالات