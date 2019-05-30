بكين: روسيا والصين ستوقعان وثيقتين مشتركتين مهمتين

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هواي، أن روسيا والصين ستنشران بيانين سياسيين أثناء الزيارة المخططة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا في بداية يونيو القادم.

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وقال تشانغ هان هواي أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "أثناء الزيارة سيوقع وسينشر رئيسا البلدين وثيقتين مشتركتين مهمتين. أولاهما هو البيان حول العلاقات الروسية الصينية الذي سيحدد الخطة الشاملة لتطوير التعاون بين البلدين".

وأضاف أن الوثيقة الثانية ستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي الدولي.

وتابع: "ستعكس هذه الوثيقة تمسك روسيا والصين بمبادئ التعددية والرد المشترك على التحديات في مجال الأمن الاستراتيجي وتعزيز الموقف والعزم المشتركين في مجال التعاون الاستراتيجي في المسائل الحيوية للأمن الاستراتيجي".

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان أيضا عددا من الاتفاقيات حول التعاون الثنائي في المجالات المختلفة خارج السياسة.

ويقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفترة ما بين الـ5 والـ7 من يونيو القادم بزيارة رسمية إلى روسيا، حيث سيشارك أيضا في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي