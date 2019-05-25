بوتين يهنئ زعماء إفريقيا بعيد القارة السمراء

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء الدول والحكومات في القارة الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يصادف الـ 25 مايو، وأشار إلى تزايد دورها في تسوية قضايا ذات أهمية على الساحة الدولية.

وقال بوتين إن الاحتفال بيوم إفريقيا "مناسبة ترمز إلى وحدة شعوب القارة وتضامنهم وسعيهم إلى الاستقلال والسلام والازدهار"، حسب بيان صدر عن الكرملين اليوم السبت.

وأضاف أن دول إفريقيا "تسير بثبات على طريق التنمية الاجتماعية-الاقتصادية والعلمية-التكنولوجية، حيث باتت تلعب دورا متزايد الأهمية في حل القضايا الملحة المدرجة في جدول الأعمال الدولي. ونشهد توسيع التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات، وتقدم عمليات التكامل المتبادل المنفعة، في إطار الاتحاد الإفريقي وغيره من المؤسسات الإقليمية".

وأكد الرئيس الروسي دعم موسكو الكامل لجهود شركائها في إفريقيا الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها من التحديات والتهديدات الماثلة أمام الأمن الإقليمي والعالمي.

وأشاد بوتين بالعلاقات بين روسيا ودول إفريقية، ووصفها بـ" البناءة والودية" معبرا عن أمله بأن تسهم مخرجات قمة روسيا - إفريقيا المقررة في أكتوبر المقبل في مدينة سوتشي، والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الذي سينظم على هامش قمة روسيا - إفريقيا، في تعزيز العلاقات بين روسيا ودول إفريقيا ورسم أشكال جديدة من التعاون المتبادل المثمر.

وقدم الرئيس الروسي تمنياته لرؤساء الدول والحكومات في إفريقيا بالصحة والنجاح فيما يصب في مصلحة دولها، وتمنى للشعوب الإفريقية السلام والازدهار والرفاه.

المصدر: RT