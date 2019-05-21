بوغدانوف يلتقي مع معارضة سورية

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، مع الأمينة العامة للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، ميس الكريدي، أبعاد تسوية الأزمة السورية.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "جرى تبادل الآراء حول تطور الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام التسوية السياسية للأزمة السورية​​​. وأكد الجانب الروسي الموقف المبدئي حول ضرورة ضمان وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقا لقرارات المؤتمر الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

كما بحث الجانبان تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، حيث استضافت مدينة سوتشي الساحلية الروسية، يومي 29-30 من يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بضمه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

المصدر: سبوتينك