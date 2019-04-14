أعلن وزير الثقافة الأوكراني يفغيني نيشوك أن برلين سلمت بلاده فرمانا صادرا عن الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر يلحق مطرانية كييف ببطريركية موسكو.

وفي أول تعليق روسي، اعتبر فرانتس كلينتسيفيتش عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي تسليم ألمانيا هذا الفرمان لكييف، تدخلا سافرا في الشؤون السياسة الداخلية لأوكرانيا.

وأضاف أن مثل هذا التصرف من ألمانيا قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، يمكن تقييمه محاولة للتأثير على نتائج هذه الانتخابات.

وكتب البرلماني الروسي على "فيسبوك": "تسليم فرمان الإمبراطور الروسي لدولة أخرى يبدو في الحالات العادية تصرفا عديم اللباقة، ولكن في هذه الحالة بالذات يعد أيضا تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة الأوكراني يفغيني نيشوك أن برلين سلمت بلاده فرمانا صادرا عام 1708 عن الإمبراطور بطرس الأكبر وفُقد خلال الحرب العالمية الثانية، ثم ظهر في منتصف القرن العشرين بين مخطوطات مكتبة جامعة توبنغن في ألمانيا.

الفرمان مدوّن على صحيفة مساحتها 80/58 سم، ومحفوظ في إطار من الفضة والذهب، ويقضي بإتباع مطرانية كييف ببطريركية موسكو، وعزلها عن بطريرك القسطنطينية.

المصدر: نوفوستي