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"سيفيرومورسك" الروسية تبحث عن الغواصات في المتوسط

أخبار روسيا

Sputnik
سفينة مكافحة الغواصات الكبيرة "سيفرومورسك"
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أنجزت سفينة مكافحة الغواصات "سيفرومورسك" الروسية، تزودها بالوقود والمؤن في ميناء ليماسول القبرصي، قبل أن تواصل رحلتها التدريبية لرصد الغواصات المعادية شرقي المتوسط.

وقال المتحدث باسم أسطول الشمال الروسي فاديم سيرغا: "يعمل طاقم سفينتنا هذه في البحر المتوسط وفقا للخطة المتعمدة. وخلال ذلك سيؤدي أفراد طاقم السفينة تدريبات مختلفة بهدف تحسين مهاراتهم ورفع كفاءاتهم القتالية في البحث عن الغواصات وحماية أجواء القوات الصديقة".

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وأشار سيرغا إلى أن المرحلة الأولى من الرحلة التي تنفذها السفينة، بدأت في 5 يوليو 2018، إذ قطعت أكثر من 30 ألف ميل بحري ونفذت عدة مهمات عسكرية ودبلوماسية.

وزارت "سيفيرومورسك" موانئ الجزائر وفكتوريا وجزيرة بمبا وأنتسيرانانا في مدغشقر، وجيبوتي كما شاركت في المناورات الروسية الباكستانية الدولية الخاصة بمكافحة القرصنة في البحار.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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