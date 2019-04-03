بطرسبورغ تحيي ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي عليها في 2017

يحمل سكان سان بطرسبورغ الزهور إلى محطة "المعهد التكنولوجي" في مترو أنفاق المدينة، إحياء لذكرى الـ2 لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف شبكة مترو المدينة في الـ3 من أبريل 2017.

ففي الواحدة من بعد ظهر اليوم، سيقام قداس في كاتدرائية "ترويتسك إزمايلوفسكي" على أرواح الضحايا.

وفي الساعة 14.30 سيضع أقارب الضحايا وممثلو إدارة المدينة والعامّة أكاليل الورد في بهو محطة المترو المنكوبة قبل عامين.

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يذكر أن إرهابيا انتحاريا فجّر نفسه في المحطة المذكورة في مثل هذا اليوم قبل عامين ليقتل 15 شخصا، فيما استطاعت أجهزة الأمن إحباط تفجير ثان في محطة أخرى من نفس الشبكة بعد دقائق على التفجير الأول، حيث عثرت على عبوة كانت معدة للتفجير في إحدى عربات واحد من قطارات الأنفاق.

المصدر: "نوفوستي"