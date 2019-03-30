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نائب روسي: نصيحة لواشنطن.. لا تغضبوا الدب ولا تبحثوا عن المغامرات عند حدودنا

أخبار روسيا

نائب روسي: نصيحة لواشنطن.. لا تغضبوا الدب ولا تبحثوا عن المغامرات عند حدودنا
Sputnik
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دعا عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت الولايات المتحدة إلى عدم استفزاز روسيا بطلعات التجسس في الأجواء المحاذية لسمائها، وعدم البحث عن المغامرات عند الحدود الروسية.

وجاء تصريح  شيريميت تعليقا على تحليق طائرة "غلوبال هوك" استراتيجية أمريكية مسيرة في الأجواء المحاذية لسماء شبه جزيرة القرم الروسية أمس الجمعة، حسب مصادر غير رسمية.

وجاء في بيان نشره موقع PlaneRadar لمراقبة التحليق الجوي، في 29 مارس، أن درونا تابعا للجيش الأمريكي من طراز RQ-4B-40 Global Hawk، انطلق من قاعدة جوية أمريكية في إيطاليا، وتوجه نحو خطوط التماس فوق منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا وبعد ذلك، حلق فوق المنطقة المقابلة للساحل الروسي على البحر الأسود.

وأضاف البرلماني الروسي، أن الولايات المتحدة تحاول استعراض عضلاتها والتأكيد على صفتها "دركي العالم"، ولذا تقوم طائراتها بالتحليق في كافة بقاع الأرض، داعيا واشنطن لوقفة مع الذات والتفكير بشكل عميق، قبل التلويح باللون الأحمر في وجه الدب الروسي.

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طائرة استطلاع أمريكية تحلق قرب الحدود الروسية

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت طائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار الأجنبية، نشاطها قرب الحدود الروسية وتظهر هذه الطائرات بشكل دوري فوق بحر البلطيق، والأجواء المحاذية لشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، والقواعد الروسية في سوريا.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الجانب الأمريكي مرارا إلى التخلي عن مثل هذه العمليات الاستفزازية، لكن البنتاغون مستمر في استفزازاته التي يرد عليها الجانب الروسي باستمرار.

المصدر: وكالات


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