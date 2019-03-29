لافروف ممازحا الصحفيين.. هل تريدون أن نرقص؟
استهل وزير الخارجية الروسي يرغي لافروف لقاءه مع نظيره التركي تشاووش أوغلو في أنطاليا اليوم الجمعة، بممازحة عشرات الصحفيين الذين احتشدوا لإمطاره بالأسئلة.
وقال لافروف للصحفيين: "هل تنتظرون شيئا؟.. أم تريدون منا أن نرقص؟".
С.Лавров: 😄 «Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?»#Россия#Турция#Анталья#Лавров— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) ٢٩ مارس ٢٠١٩
Sergey Lavrov: “Are you waiting for something? You want us to move, to dance?” #Russia#Turkey#Antalya#Lavrov 😄 pic.twitter.com/dDQRPiQtFu
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، عقد اليوم مباحثات مع نظيره التركي تشاووش أوغلو وقفا فيها على العلاقات بين البلدين وجملة من القضايا الدولية والإقليمية.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية