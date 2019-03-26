موسكو في أول رد على قانون مكافحة روسيا بفنزويلا: قوانين أمريكا لن تؤثر على تعاوننا مع كاراكاس

اعتبر سيناتور روسي بارز أن أي قوانين أمريكية لن تؤثر أبدا على تطور علاقات موسكو مع كاراكاس، وذلك ردا على قانون مكافحة نفوذ روسيا في فنزويلا الذي تبناه أمس مجلس النواب الأمريكي .

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وكتب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، قسطنطين كوساتشوف، على صفحته في فيسبوك: "لو تبنت روسيا قانونا لمكافحة النفوذ الأمريكي، فإن حقيقة تبني مثل هذا القانون كان من شأنها وحدها أن تروع كل أولئك الذين لا يشعرون بالغضب حاليا لتبني هذا القانون الأمريكي.

وقال السيناتور كوساتشوف: "بالطبع، لن تؤثر أي مشاريع قوانين أمريكية على تطور علاقاتنا مع فنزويلا. العقوبات التي تهدد بها أمريكا المؤسسات الروسية هي مفروضة بالفعل عليها بشأن ملفات أخرى لا تعجب واشنطن".

واعتمد مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، يوم أمس، بالإجماع مشروع قانون لمكافحة النفوذ الروسي في فنزويلا، إلا أنه بحاجة لأن يقره مجلس الشيوخ ويوقعه الرئيس الأمريكي حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويعبّر القانون الأمريكي الجديد عن "ضيق صدر" مجلس النواب الأمريكي من دعم روسيا للسلطات الفنزويلية الشرعية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.

وعلاوة على ذلك، يعتبر هذا القانون سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لأن دولة واحدة تعطي لنفسها الحق في إملاء إرادتها وفرض رأيها على علاقات دول ثالثة لا علاقة لها بها.

المصدر: نوفوستي