قائد عسكري روسي: دمرنا في سوريا الآلة الأكثر كراهية للبشرية

صرح قائد المنطقة العسكرية الوسطى الروسية، الفريق أول ألكسندر لابين بأن القوات الروسية دمرت في سوريا التنظيم الأكثر قسوة في تاريخ البشرية، في إشارة إلى "داعش".

وقال لابين خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة: "أثناء أداء الواجب بعيدا عن روسيا دمرنا الآلة الأكثر كراهية للبشرية في تاريخ الحضارة".

وتابع الجنرال قائلا: "درسنا تاريخ القرون الوسطى وتاريخ الفاشية وما اقترفوه في معسكرات الاعتقال وكيف عذبوا والفظائع التي اخترعوها. وأود أن أقول إن داعش أفظع منهم"، مشيرا إلى أن أساليب التعذيب التي استخدمها "داعش" أكثر وحشية مما كان في القرون الوسطى.

يذكر أن ألكسندر لابين كان رئيسا لهيئة أركان القوات الروسية في سوريا في عام 2017، وفي الفترة من أكتوبر 2018 إلى يناير 2019 تولى قيادة القوات الروسية في سوريا، وفي أعقاب آخر مهمته في سوريا تمت ترقيته من رتبة فريق إلى فريق أول في فبراير الماضي.

المصدر: تاس