بوتين على صهوة جواد صحبة شرطيات موسكو

امتطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صهوة جواد أثناء زيارة قام بها، اليوم الخميس، إلى فوج العمليات الأول التابع لشرطة موسكو.

وتتزامن زيارة بوتين مع عيد المرأة، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من شرطيات في الفوج المذكور الذي يضم كتيبتي خيالة وكتيبة من الشرطة السياحية، وهما كتيبتان متخصصتان في ضمان أمن الفعاليات الحافلة التي تقام في العاصمة موسكو.

وأثناء زيارته ركب الرئيس الروسي على صهوة جواد بني اللون وجال في مضمار بصحبة عدد من الشرطيات الفارسات، قبل أن يهنئ النساء من أفراد شرطة موسكو بعيد المرآة وتمنى لهن خدمة ناجحة وسعادة في حياتهن.

كما قدم بوتين، حصانا هدية لفوج الشرطة، من سلالة تمتاز بوراثتها للخبب السريع وقدرتها على التحمل.

ودأب بوتين على زيارة أماكن عمل النساء عشية عيد المرأة، فقد زار العام الماضي، في نفس اليوم عاملات مخبزة في مدينة سمارا، أما في العام 2017 فهنأ بعيد المرأة موظفات مركز رعاية الحوامل في مدينة بريانسك.

المصدر: وكالات