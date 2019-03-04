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رئيس مجلس المفتين في روسيا: نسبة المسلمين في البلاد ستبلغ 30 % خلال 15 عاما

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رئيس مجلس المفتين في روسيا: نسبة المسلمين في البلاد ستبلغ 30 % خلال 15 عاما
Sputnik Maxim Blinov
رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين
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قال رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين إن نسبة المسلمين في البلاد ستنمو في الأعوام الـ 15 القادمة لتصل إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية 7%.

وصرح رئيس مجلس المفتين بتقديره هذا في حديثه اليوم 4 مارس خلال مؤتمر في مجلس الدوما، مشيرا إلى رأي "المختصين الذين لا يشك في كفاءتهم"، وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه.

وقال عين الدين: "نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية".

ودعا المفتي أيضا إلى توفير "حزمة ضمان اجتماعي" لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

وتحدث المفتي عن "حواجز مصطنعة في روسيا (لإعاقة) انتشار الإسلام، وينبغي القضاء عليها"، وفقا للمفتي.

المصدر: faith.pravda.ru

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