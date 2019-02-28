بوتين يطلع على مسدسات ورشاشات جديدة للشرطة تنال إعجابه

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في معرض أقيم في مقر وزارة الداخلية في موسكو على نماذج حديثة من الأسلحة الفردية الروسية.

واستمع بوتين خلال زيارته للمعرض لشرح من مسؤولي الوزارة حول مواصفات البنادق والمسدسات المعروضة، ويظهر في الفيديو المرفق مسدس صعق كهربائي بخمس طلقات حظي بإعجاب الرئيس الروسي.

وكان بوتين قد شارك في اجتماع لقيادات الشرطة عقد اليوم، وأشاد بأداء عناصر الأمن وقال إن ثقة المواطنين في عمل الشرطة في ازدياد مستمر.

كما دعا بوتين رجال الأمن للعمل على زيادة معدل اكتشاف الجرائم في البلاد، عبر تسخير كل الموارد والقدرات التنفيذية والتقنية والعملياتية لوزارة الداخلية في ذلك.

المصدر: "تاس"