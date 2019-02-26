بوتين يهنئ أردوغان "بحرارة" بعيد ميلاده الخامس والستين

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "بحرارة"، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين.

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وأشار بوتين خلال محادثة هاتفية هنّأ فيها الرئيس التركي بعيد ميلاده، إلى مساهمة أردوغان الشخصية العظيمة في تطوير العلاقات الروسية التركية.

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الرئيسان الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون بين روسيا وتركيا في أبريل 2019 بموسكو.

المصدر: الكرملين