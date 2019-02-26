 
مباشر
عاجل
روحاني يرفض استقالة ظريف (فارس)

بوتين يهنئ أردوغان "بحرارة" بعيد ميلاده الخامس والستين

أخبار روسيا

بوتين يهنئ أردوغان
Reuters Sergei Chirikov
بوتين وأردوغان، سوتشي، 14 فبراير 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lig8

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "بحرارة"، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين.

إقرأ المزيد
الكرملين أجبر أردوغان على اللعب وفق قواعده

وأشار بوتين خلال محادثة هاتفية هنّأ فيها الرئيس التركي بعيد ميلاده، إلى مساهمة أردوغان الشخصية العظيمة في تطوير العلاقات الروسية التركية.

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الرئيسان الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون بين روسيا وتركيا في أبريل 2019 بموسكو.

المصدر: الكرملين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقيقة الأسلحة النووية "المحمولة" للـ "كي جي بي"