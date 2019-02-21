ضابط روسي متقاعد: البحرية الروسية يمكنها إطلاق 40 صاروخا من طراز "تسيركون" في آن واحد

أفاد اللواء البحري المتقاعد، فسيفولود خميروف، بأن البحرية الروسية يمكنها في آن واحد إطلاق 40 صاروخا من طراز "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، على مراكز التحكم الأمريكية.

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وقال اللواء البحري: "قد يصل عدد السفن الحربية والغواصات المزودة بصواريخ "تسيركون" والتي تناوب في غرب المحيط الأطلسي وشرق المحيط الهادئ إلى سفينتين أو 3 سفن في كل اتجاه، وبحوزتها نحو 40 صاروخا، وإصابة الهدف مضمونة".

وأشار إلى أنه يمكن رصد هذه الصواريخ خلال تحليقها، لكن لا يمكن اعتراضها.

وأضاف: "نظام تسيركون هذا الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يتفوق أيضا على أي نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي. ولا يوجد مضاد له".

هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، من أن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى، باستهداف مراكز صنع القرار نفسه، وليس فقط باستهداف الدول التي تنشر فيها هذه الصواريخ.

كما اعتبر بوتين أن نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا سيعقد الوضع الأمني كثيرا، مشددا على أن موسكو لا تنوي المبادرة بنشر صواريخها في أوروبا، إلا أنه حذر بالقول: "لكن في حال فعلت واشنطن ذلك سنرد بالمثل".

المصدر: سبوتنيك