زاخاروفا تسخر من توتر الناتو عقب رسالة بوتين: هل ظنوا أننا سنأخذ صورة سيلفي معهم؟

سخرت الخارجية الروسية من الرد المتوتر لنائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي، بيرس كازاليت، على رسالة الرئيس الروسي بوتين السنوية للجمعية الفيدرالية يوم أمس الأربعاء.

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وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية فى صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"ساخرة من تصريحات "الشركاء الغربيين"، وحثتهم على ألا يكونوا "متوترين". ووفقا لها، فقد صرح الغرب مرارا بأن الأسلحة الروسية الجديدة، التي وصفها بأنها "رسوم كاريكاتورية"، لا تشكل تهديدا لدول حلف شمال الأطلسي.

وأضافت أن رسالة الرئيس فلاديمير بوتين أكدت "أن روسيا ترى لزاما عليها أن ترد على ما يفعله الناتو".

وسخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية مما جاء في تصريحات بيرس كازاليت، نائب المتحدث الرسمي باسم الناتو، تعقيبا على ما قاله الرئيس الروسي بخصوص الأسلحة الروسية الجديدة حين تلا رسالته السنوية الجديدة إلى البرلمان يوم 20 فبراير 2019. وكشف الناطق باسم الناتو في تصريحاته أن كلام الرئيس الروسي أثار أعصاب الأطلسيين.

وناشدت زاخاروف من سمتهم بالشركاء الغربيين ألا يتركوا أعصابهم تفلت، وقالت: أعلن الشركاء الغربيون قبل عام أنه لا داعي للخوف من "أفلام الكارتون الروسية عن الأسلحة الجديدة لأن كل ذلك خدعة الكرملين".

وأضافت: "أما الآن فقد أدركوا أنهم مستهدفون! وهل ظنوا أننا بصدد أخذ صورة سيلفي معهم بعد توسع الناتو وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ وزيادة القوات الأمريكية في أوروبا وتدخل الغرب الجماعي المتواصل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة؟، والأكثر أهمية أن الطرف الروسي ما فتئ يؤكد أن هذا الرد سيأتي كرد فعل على أفعال الشركاء العدوانية".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان الروسي بمجلسيه)، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بانتهاك معاهدة الحد من الأسلحة النووية ، وقال إنه في حال نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا، فإن روسيا سترد بشكل مكافئ ومناسب.

المصدر: نوفوستي