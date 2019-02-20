بوتين يدعو لثورة بيئية وتعامل علمي وحديث مع تدوير النفايات

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الارتقاء بالوضع البيئي في البلاد، وتنظيم آلية إعادة تدوير النفايات المنزلية وبناء محطات محارق جديدة.

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وقال بوتين في رسالته إلى الجمعية الفدرالية اليوم الأربعاء: "يجب على الشركات بناء محطات تدوير ومحارق جديدة في البلاد، وحث على زيادة حصة إعادة التدوير وصولا إلى 60% من 8-9% من النفايات في البلاد حاليا.

وأكد الرئيس الروسي، أنه في مجال إدارة النفايات الصلبة، من الضروري استعادة النظام والتخلص من الهياكل "الموحلة"، وقال في رسالته إلى الجمعية الفدرالية: "نحن بحاجة إلى جلب النظام في هذا المجال، والتخلص من الهياكل الموحلة "التي لا تتحمل أي مسؤولية، ولكن فقط تسعى للحصول على الأرباح الفاحشة، وإلقاء القمامة أين وكيفما اتفق".

وقال بوتين: "أطلب من الجبهة الشعبية في روسيا كافة، أن تضمن سيطرة مدنية فعالة هنا، بما في ذلك الاعتماد على مفتشي البيئة العامة. وينبغي أن تدرس السلطات أي إشارات عن أي انتهاكات على أساس إلزامي، بما يؤدي إلى اعتماد تدابير محددة".

وأشار بوتين إلى أنه من الضروري في روسيا تشكيل نظام متحضر وآمن لإدارة النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها.

ودعا بوتين رجال الأعمال والشركات إلى الاستثمار في المشاريع البيئية وإنشاء مصانع التدوير والمحارق. وقال: ينبغي أن يقوم صندوق حكومي بمراقبة حل مشاكل التخلص من النفايات، ويضمن السيطرة الفعالة لحل المشاكل مع التخلص من النفايات.

المصدر: RT