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"أيتام داعش".. روسيا تعيد 27 طفلا من سجون العراق

أخبار روسيا

RT
طفلة من "أيتام داعش" - صورة أرشيفية
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أعلن مكتب مبعوثة الرئيس الروسي لشؤون الطفولة، آنا كوزنيتسوفا، أن 27 طفلا للنساء الروسيات المسجونات في العراق لانتمائهن إلى تنظيم "داعش" سيعودون إلى وطنهم اليوم الأحد.

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وأكد مصدر في مكتب كوزنيتسوفا لوكالة "تاس" أن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تقل على متنها الأطفال الذين كانوا مع أمهاتهم في سجن ببغداد ستهبط في مطار بضواحي موسكو في وقت متأخر من اليوم.

وذكر المصدر أن الأطفال سيُنقلون إلى المعهد الوطني لدراسات صحة الأطفال، ثم يذهبون إلى أهاليهم وحاضنيهم، وقد تم إعداد جميع الوثائق اللازمة لحضانتهم.

وأوضح المصدر أن عمر الأطفال يتراوح بين 4 و13 عاما، وهم ينحدرون من عشرة أقاليم روسية.

ومنذ عام 2017، أطلقت السلطات الروسية حملة لإعادة الأطفال الذين أخرجهم ذووهم المتطرفون من البلاد إلى مناطق سيطرة تنظيم "داعش" أو الذين رأوا النور فيما يسمى "أراضي الخلافة".

وبفضل هذه الجهود عاد عشرات الأطفال إلى عوائلهم في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.

المصدر: تاس

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