وزير الخارجية السوري يكشف عن العلاقة مع السعودية ومصر والموقف من حماس

مجددا تتجه أنظار العالم نحو سوريا عشية الانتخابات الرئاسية التي تأتي وسط استمرار العملية السياسية واجتماعات اللجنة الدستورية من جهة..

وقبل انتهاء المعارك ضد الجماعات الإرهابية في إدلب من جهة اخرى إضافة الى وجود مناطق خارج سيطرة الحكومة ومدعومة أمريكيا.. وبالرغم من أن دمشق أكدت على أهمية استكمال المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية إلا أن دولا كألمانيا وتركيا منعت إجراء الانتخابات في السفارات السورية لديها بزعم التشكيك في نزاهتها.

نتحدث عن هذا الملف وملفات أخرى مع ضيفنا وزير الخارجية والمغتربين السوري دكتور فيصل المقداد

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