ورطة فرنسا.. مالي وبوركينا فاسو تحذران من أي تدخل عسكري بالنيجر

على وقع المشهد المتأزم في النيجر، تبدأ الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا في إجلاء رعاياها عقب المظاهرات المناهضة لباريس في العاصمة نيامي قبل أيام،

صورة الإجلاء يرى البعض أنها الخطوة التي يمكن أن تسبق خيار التدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة، وهو الأمر الذي رفضته مالي وبوركينا فاسو وأكدتا أن أي تدخل عسكري في النيجر يعد بمثابة إعلان حرب ضدهما كما هددتا بالانسحاب من مجموعة إيكواس، أما واشنطن فموقفها ضبابي، فبينما تعبر عن الامتنان لبيان مجموعة إييكواس وتصفه بالقوي، تؤكد في المقابل على وجود فرصة للحل الدبلوماسي في النيجر وأنها تتواصل مع عدد من القادة في البلاد. فهل بات خيار التدخل العسكري الخارجي في النيجر قاب قوسين أو أو أدنى؟ وكيف يمكن توقع السيناريوهات المقبلة عقب رسائل باماكو و واغادوغو الحازمتين؟

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